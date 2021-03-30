Одесскую Юморину отменили из-за коронавируса 30.03.2021 17:00 В Одессе из-за ситуации с коронавирусом отменили празднование Юморины. Об этом в видеообращении заявила начальница департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, сообщает ... подробнее →

158 человек прошли через гумкоридор под Донецком 29 марта 30.03.2021 14:00 Более 150 человек проследовали через гуманитарный коридор в Еленовке под Донецком 29 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 103 человека ... подробнее →