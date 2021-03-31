Международная компания Uber объявила о запуске своего сервиса в Мариуполе. Отныне жители и гости города смогут воспользоваться доступным сервисом UberX, цены на поездки с которым начинаются от 30 ... подробнее →

Американская компания SpaceX представила состав экипажа первой коммерческой миссии Inspiration4, который до конца этого года должен отправиться на орбиту, передает Укринформ . Членами экипажа корабля ... подробнее →

Служба безопасности Украины выявила в Славянске скрытый арсенал средств поражения боевиков. Среди изъятого: тротил, мины и карты с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса. Об этом ... подробнее →

С 30.03.2021 в Центре предоставления административных услуг Дружковка временно прекращен прием граждан по получению административных услуг до нормализации эпидемической ситуации с заболеванием ... подробнее →

ОБСЕ продлила мандат миссии на Донбассе еще на год 31.03.2021 13:00 Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине продлен еще на один год - до 31 марта 2022 года, передает Укринформ . Соответствующее консенсусное решение было принято во время ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 марта 31.03.2021 11:00 В Украине за день подтвердили 11226 новых случаев COVID-19, из них 491 ребенок и 335 медработников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в среду, 31 марта. За сутки госпитализировали 5558 ... подробнее →