2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке01.04.2021 17:00
В пятницу, 2 апреля, группировка «ДНР» на один день разблокирует пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». ... подробнее →
На КПВВ "Счастье" заработал мобильный сервисный центр МВД01.04.2021 16:00
Мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины впервые начал работу в городе Счастье Луганской области. Он расположен возле КПВВ "Счастье". Об этом сообщает Восточный вариант со ... подробнее →
Bloomberg составил рейтинг стран по темпам вакцинации01.04.2021 15:00
Украина будет среди аутсайдеров по вакцинации от COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в публикации Bloomberg в Instagram. Редактор издания Дэвид Фиклинг отмечает, что во многих ... подробнее →
В ОРДО двое рабочих ЕМЗ отравились доменным газом01.04.2021 14:00
На ЕМЗ двое рабочих отравились доменным газом во время выполнения монтажных работ. Об этом сообщили в «государственном комитете горного и технического надзора ДНР». «В филиале №2 ... подробнее →
Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!01.04.2021 13:00
Молодь — це рушійна сила майбутніх змін у суспільстві. Проте більша частина українських підлітків не цікавиться громадською активністю та не бере участі в політичній чи громадській діяльності. ... подробнее →
В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария01.04.2021 12:00
Сегодня, 1 апреля, на "Енакиевском коксохимпроме" в ОРДО произошла авария. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. "Енакиево. Авария на ЕКХП - горит трансформаторная, завод обесточен, частично ... подробнее →
В ОРЛО продлили мораторий на рост цен на куриные яйца01.04.2021 11:00
Яйца производства сельскохозяйственной компании «Авис» до 10 мая будут реализовываться по цене не более 60,95 руб. за десяток. Об этом сообщили в "Минпромторге ЛНР". Там рассказали, что в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 апреля01.04.2021 10:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 17 569 новых COVID-случаев. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook ... подробнее →
Молдова ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса01.04.2021 09:00
Власти Молдовы ввели чрезвычайное положение из-за обострения ситуации с коронавирусом. Оно будет действовать как минимум до 30 мая, сообщает "Укринформ" . Такое решение принял парламент на заседании ... подробнее →
Украина не смогла обыграть Казахстан в отборе на ЧМ-2022 (ВИДЕО)01.04.2021 08:00
В третьем матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в Киеве сыграла вничью 1:1 со сборной Казахстана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Голы забивали: у сборной Украины - Яремчук (20 минута), у ... подробнее →
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март14:00
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу11:00
- Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе10:00
- Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой08:00
- 2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке17:00
- На КПВВ "Счастье" заработал мобильный сервисный центр МВД16:00
- В ОРДО двое рабочих ЕМЗ отравились доменным газом14:00
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне10:00
- Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону09:00
- У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО17:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март14:00
- Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля12:00
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу11:00
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- На переговорах ТКГ экстренно госпитализировали представительницу ОРДО
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии
- СБУ выявила в Славянске тайник диверсантов "ЛДНР"
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу
- Меркель, Макрон и Путин провели видеоконференцию
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март
- В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария
- 2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке
- В ОРЛО продлили мораторий на рост цен на куриные яйца