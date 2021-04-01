На КПВВ "Счастье" заработал мобильный сервисный центр МВД 01.04.2021 16:00 Мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины впервые начал работу в городе Счастье Луганской области. Он расположен возле КПВВ "Счастье". Об этом сообщает Восточный вариант со ... подробнее →

Bloomberg составил рейтинг стран по темпам вакцинации 01.04.2021 15:00 Украина будет среди аутсайдеров по вакцинации от COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в публикации Bloomberg в Instagram. Редактор издания Дэвид Фиклинг отмечает, что во многих ... подробнее →