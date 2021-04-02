У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО 02.04.2021 17:00 Совет национальной безопасности и обороны сегодня, 2 апреля, на заседании рассмотрит вопросы безопасности и «наведения справедливости» в стране, передает НВ . Об этом заявил заместитель ... подробнее →

Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение 02.04.2021 16:00 На свободной части Донетчины, в Славянске, есть вещание российских телеканалов. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →

В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии 02.04.2021 15:00 На сегодняшний день 660 тысяч пенсионеров, проживающих в ОРДЛО, получают выплаты от Украины. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Громадське радіо . По ее ... подробнее →