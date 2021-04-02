У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО02.04.2021 17:00
Совет национальной безопасности и обороны сегодня, 2 апреля, на заседании рассмотрит вопросы безопасности и «наведения справедливости» в стране, передает НВ . Об этом заявил заместитель ... подробнее →
Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение02.04.2021 16:00
На свободной части Донетчины, в Славянске, есть вещание российских телеканалов. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →
В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии02.04.2021 15:00
На сегодняшний день 660 тысяч пенсионеров, проживающих в ОРДЛО, получают выплаты от Украины. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Громадське радіо . По ее ... подробнее →
Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март02.04.2021 14:00
Потери российских оккупационных войск на неконтролируемых частях Донецкой и Луганской областей в марте составили 24 убитыми и 37 ранеными. Как передает Укринформ , об этом сообщает в Twitter ... подробнее →
Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год02.04.2021 13:00
Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech запустила в эксплуатацию еще одну, третью, линию по производству COVID-вакцины. Этим удалось увеличить выпуск до двух миллиардов доз препарата в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля02.04.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки количество инфицировавшихся коронавирусом увеличилось и составило 19 893 новых случаев, тогда как вчера сообщалось о 17 569 заболевших. Об этом в Facebook написал глава ... подробнее →
В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу02.04.2021 11:00
Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом объявил о начале призыва для лиц, подлежащих воинской службе на обучение военным специальностям в "Народной милиции ЛНР". В указе говорится ... подробнее →
Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе02.04.2021 10:00
В Донецкой области в зоне проведения Операции объединенных сил сепаратисты за сутки обстреляли позиции ВСУ 13 раз. Ранены два бойца, сообщается в утренней сводке штаба ООС . Так, по данным штаба, в ... подробнее →
Руководителя одного из предприятий Днепра задержали за участие в НВФ "ЛНР"02.04.2021 09:00
Правоохранители раскрыли и задержали участника незаконного вооруженного формирования "ЛНР", проживавшего в Днепре. Он работал руководителем одного из вагоноремонтных предприятий, сообщает ... подробнее →
Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой02.04.2021 08:00
Вчера через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную территорию Луганской области проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Об этом информирует Госпограслужба ... подробнее →
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март14:00
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу11:00
- Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе10:00
- Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой08:00
- 2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке17:00
- На КПВВ "Счастье" заработал мобильный сервисный центр МВД16:00
- В ОРДО двое рабочих ЕМЗ отравились доменным газом14:00
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне10:00
- Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону09:00
- У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО17:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март14:00
- Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля12:00
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу11:00
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- На переговорах ТКГ экстренно госпитализировали представительницу ОРДО
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии
- СБУ выявила в Славянске тайник диверсантов "ЛДНР"
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу
- Меркель, Макрон и Путин провели видеоконференцию
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март
- В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария
- 2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке
- В ОРЛО продлили мораторий на рост цен на куриные яйца