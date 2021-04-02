У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО

02.04.2021 17:00

Совет национальной безопасности и обороны сегодня, 2 апреля, на заседании рассмотрит вопросы безопасности и «наведения справедливости» в стране, передает НВ . Об этом заявил заместитель ... подробнее →

Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение

02.04.2021 16:00

На свободной части Донетчины, в Славянске, есть вещание российских телеканалов. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →

В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии

02.04.2021 15:00

На сегодняшний день 660 тысяч пенсионеров, проживающих в ОРДЛО, получают выплаты от Украины.  Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Громадське радіо . По ее ... подробнее →

Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март

02.04.2021 14:00

Потери российских оккупационных войск на неконтролируемых частях Донецкой и Луганской областей в марте составили 24 убитыми и 37 ранеными. Как передает Укринформ , об этом сообщает в Twitter ... подробнее →

Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год

02.04.2021 13:00

Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech запустила в эксплуатацию еще одну, третью, линию по производству COVID-вакцины. Этим удалось увеличить выпуск до двух миллиардов доз препарата в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля

02.04.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки количество инфицировавшихся коронавирусом увеличилось и составило 19 893 новых случаев, тогда как вчера сообщалось о 17 569 заболевших. Об этом в Facebook написал глава ... подробнее →

В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу

02.04.2021 11:00

Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом объявил о начале призыва для лиц, подлежащих воинской службе на обучение военным специальностям в "Народной милиции ЛНР". В указе говорится ... подробнее →

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе

02.04.2021 10:00

В Донецкой области в зоне проведения Операции объединенных сил сепаратисты за сутки обстреляли позиции ВСУ 13 раз. Ранены два бойца, сообщается в утренней сводке штаба ООС . Так, по данным штаба, в ... подробнее →

Руководителя одного из предприятий Днепра задержали за участие в НВФ "ЛНР"

02.04.2021 09:00

Правоохранители раскрыли и задержали участника незаконного вооруженного формирования "ЛНР", проживавшего в Днепре. Он работал руководителем одного из вагоноремонтных предприятий, сообщает ... подробнее →

Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой

02.04.2021 08:00

Вчера через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную территорию Луганской области проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Об этом информирует Госпограслужба ... подробнее →

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