Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование03.04.2021 17:00
Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить курсирование поезда №77/78 с направлением Харьков-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook . Согласно решению, поезда ... подробнее →
Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля03.04.2021 15:00
192 человека проследовали через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" к югу от Донецка в минувшую пятницу. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "Второго апреля с 09:00 до 17:40 ... подробнее →
В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки03.04.2021 13:00
В Украине по состоянию на утро 3 апреля подтвердили 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, что является очередным рекордом количества заболевших за сутки. Об этом сообщает МОЗ в своем ... подробнее →
В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский03.04.2021 11:00
За минувшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов были совершены по позициям ... подробнее →
СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне03.04.2021 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против топ-10 контрабандистов, ... подробнее →
Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону03.04.2021 09:00
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский впервые со дня инаугурации американского лидера поговорили по телефону, передает LIGA.net . Пресс-служба Белого Дома сообщила, что ... подробнее →
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- Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование17:00
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля15:00
- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки13:00
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне10:00
- Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону09:00
- У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО17:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
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