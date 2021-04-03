Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование 03.04.2021 17:00 Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить курсирование поезда №77/78 с направлением Харьков-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook . Согласно решению, поезда ... подробнее →

В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки 03.04.2021 13:00 В Украине по состоянию на утро 3 апреля подтвердили 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, что является очередным рекордом количества заболевших за сутки. Об этом сообщает МОЗ в своем ... подробнее →