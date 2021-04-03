Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону 03.04.2021 09:00 Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский впервые со дня инаугурации американского лидера поговорили по телефону, передает LIGA.net . Пресс-служба Белого Дома сообщила, что ... подробнее →

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