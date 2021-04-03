В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский03.04.2021 11:00
За минувшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов были совершены по позициям ... подробнее →
СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне03.04.2021 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против топ-10 контрабандистов, ... подробнее →
Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону03.04.2021 09:00
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский впервые со дня инаугурации американского лидера поговорили по телефону, передает LIGA.net . Пресс-служба Белого Дома сообщила, что ... подробнее →
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- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне10:00
- Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону09:00
- У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО17:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март14:00
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