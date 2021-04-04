Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 04.04.2021 17:00 ОВЕН На этой неделе вам явно будет сопутствовать удача. А если к везению приложить целеустремленность, то со вторника можно достичь очень многого. Шансы на успех велики. Сумеете удачно провернуть ... подробнее →

"Власти" Донецка провели общегородской субботник 04.04.2021 15:00 Первый в этом году общегородской субботник в Донецке объединил свыше 21 тысячи жителей города. Об этом сообщили в "городской администрации". "В субботнике на всей территории города приняли участие ... подробнее →

Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ" 04.04.2021 13:00 Российские СМИ и подконтрольные оккупантам ресурсы в ОРДЛО распространяют фейк о том, что в Александровке на окраине Донецка в результате "действий ВСУ" якобы погиб ребенок. Об этом сообщает блогер ... подробнее →