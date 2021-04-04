Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля

04.04.2021 17:00

ОВЕН На этой неделе вам явно будет сопутствовать удача. А если к везению приложить целеустремленность, то со вторника можно достичь очень многого. Шансы на успех велики. Сумеете удачно провернуть ... подробнее →

"Власти" Донецка провели общегородской субботник

04.04.2021 15:00

Первый в этом году общегородской субботник в Донецке объединил свыше 21 тысячи жителей города. Об этом сообщили в "городской администрации". "В субботнике на всей территории города приняли участие ... подробнее →

Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"

04.04.2021 13:00

Российские СМИ и подконтрольные оккупантам ресурсы в ОРДЛО распространяют фейк о том, что в Александровке на окраине Донецка в результате "действий ВСУ" якобы погиб ребенок. Об этом сообщает блогер ... подробнее →

Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook

04.04.2021 11:00

Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook были размещены на хакерском форуме. Данные включают номера телефонов, полные имена, местонахождение, адрес электронной почты и биографические ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля

04.04.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 738 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим ... подробнее →

За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов

04.04.2021 09:00

За минувшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС . "В районе ... подробнее →

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