Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей05.04.2021 17:30
Автомобилистов в нашей стране с каждым годом становится все больше, поэтому продажа запчастей – действительно прибыльный бизнес. Но рассчитывать на получение дохода получится только в том ... подробнее →
На Донетчине запустили call-центр областной службы занятости05.04.2021 17:00
Call-центр поддержки клиентов Донецкой областной службы занятости, созданный при финансовой поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира, начинает свою работу 6 апреля. Об этом сообщает ... подробнее →
Песков заявил об отсутствии угрозы для Украины со стороны России05.04.2021 16:00
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →
В Кабмине назвали области-кандидаты на попадание в красную зону карантина05.04.2021 15:00
В ближайшее время в «красную» зону карантина из-за напряженной ситуации с COVID-19 могут попасть Харьковская и Хмельницкая области. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов ... подробнее →
На Донетчине изъяли около 12 тысяч пачек контрафактных сигарет05.04.2021 14:00
В Донецкой области изъяты табачные изделия без марок акцизного налога установленного образца на сумму свыше 600 тысяч гривень. Об этом сообщает пресс-служба ООС . Сотрудниками 3-го отдела УОП районов ... подробнее →
В Кривом Роге началась масштабная реконструкция стадиона "Металлург"05.04.2021 13:00
В рамках реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге обустраивают современную, качественную и безопасную спортивную арену по стандартам ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В Лисичанске осквернили мемориал "Героям-добровольцам"05.04.2021 12:00
На Луганщине полицейские разыскивают правонарушителей, которые разрисовали памятник "Героям-добровольцам". Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганщины ... подробнее →
Марсоход Perseverance выгрузил на поверхность Марса вертолет Ingenuity05.04.2021 11:00
Марсоход NASA Perseverance успешно высадил на поверхность Марса вертолет Ingenuity для испытаний полетов на Красной планете. Об этом NASA сообщило в Twitter, передает ФОКУС . Для "марсовертолета" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля05.04.2021 10:00
За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →
В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве05.04.2021 09:00
В районе села Николаевка на берегу реки Северский Донец мужчина получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом заявили в «народной милиции» группировки «ЛНР», ... подробнее →
В Киеве вступил в действие жесткий карантин05.04.2021 08:00
С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но ... подробнее →
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