Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля

05.04.2021 10:00

За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →

В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве

05.04.2021 09:00

В районе села Николаевка на берегу реки Северский Донец мужчина получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом заявили в «народной милиции» группировки «ЛНР», ... подробнее →

В Киеве вступил в действие жесткий карантин

05.04.2021 08:00

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но ... подробнее →

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