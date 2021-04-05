Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля 05.04.2021 10:00 За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →

В Киеве вступил в действие жесткий карантин 05.04.2021 08:00 С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но ... подробнее →