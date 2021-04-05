Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля05.04.2021 10:00
За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →
В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве05.04.2021 09:00
В районе села Николаевка на берегу реки Северский Донец мужчина получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом заявили в «народной милиции» группировки «ЛНР», ... подробнее →
В Киеве вступил в действие жесткий карантин05.04.2021 08:00
С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но ... подробнее →
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- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля10:00
- В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве09:00
- В Киеве вступил в действие жесткий карантин08:00
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- Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"13:00
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- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля10:00
- За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов09:00
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