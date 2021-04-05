Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей

05.04.2021 17:30

Автомобилистов в нашей стране с каждым годом становится все больше, поэтому продажа запчастей – действительно прибыльный бизнес. Но рассчитывать на получение дохода получится только в том ... подробнее →

На Донетчине запустили call-центр областной службы занятости

05.04.2021 17:00

Call-центр поддержки клиентов Донецкой областной службы занятости, созданный при финансовой поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира, начинает свою работу 6 апреля. Об этом сообщает ... подробнее →

Песков заявил об отсутствии угрозы для Украины со стороны России

05.04.2021 16:00

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →

В Кабмине назвали области-кандидаты на попадание в красную зону карантина

05.04.2021 15:00

В ближайшее время в «красную» зону карантина из-за напряженной ситуации с COVID-19 могут попасть Харьковская и Хмельницкая области. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов ... подробнее →

На Донетчине изъяли около 12 тысяч пачек контрафактных сигарет

05.04.2021 14:00

В Донецкой области изъяты табачные изделия без марок акцизного налога установленного образца на сумму свыше 600 тысяч гривень. Об этом сообщает пресс-служба ООС . Сотрудниками 3-го отдела УОП районов ... подробнее →

В Кривом Роге началась масштабная реконструкция стадиона "Металлург"

05.04.2021 13:00

В рамках реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге обустраивают современную, качественную и безопасную спортивную арену по стандартам ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

В Лисичанске осквернили мемориал "Героям-добровольцам"

05.04.2021 12:00

На Луганщине полицейские разыскивают правонарушителей, которые разрисовали памятник "Героям-добровольцам". Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганщины ... подробнее →

Марсоход Perseverance выгрузил на поверхность Марса вертолет Ingenuity

05.04.2021 11:00

Марсоход NASA Perseverance успешно высадил на поверхность Марса вертолет Ingenuity для испытаний полетов на Красной планете. Об этом NASA сообщило в Twitter, передает ФОКУС . Для "марсовертолета" ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля

05.04.2021 10:00

За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →

В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве

05.04.2021 09:00

В районе села Николаевка на берегу реки Северский Донец мужчина получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом заявили в «народной милиции» группировки «ЛНР», ... подробнее →

В Киеве вступил в действие жесткий карантин

05.04.2021 08:00

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но ... подробнее →

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