ВОЗ подтвердила "украинско-британский" штамм СOVID-19

07.04.2021 17:00

Лондонская лаборатория подтвердила циркуляцию "украинского варианта" бpитанского штамма кopoнавиpуса в Кировоградской области. Об этом сообщил Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава . ... подробнее →

Сеть "АТБ" выпустила собственную платежную карту

07.04.2021 16:00

Корпорация АТБ, которая владеет сетью супермаркетов «АТБ-Маркет» на территории всей Украины, совместно с «Райффайзен Банк Аваль» и платежной системой Visa запустили ... подробнее →

Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2021 (ВИДЕО)

07.04.2021 15:00

Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор, сообщает Корреспондент.net . По ... подробнее →

В "ЛНР" подорвались двое подростков

07.04.2021 14:00

В пгт Славяносербск при подрыве на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения, сообщают так называемые власти "ЛНР". "В районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое ... подробнее →

Что в доме может выдать плохую хозяйку?

07.04.2021 13:00

Если вы стремитесь иметь звание идеальной хозяйки, то должны заботиться о чистоте и уюте в вашем доме. Впрочем, старания потраченные на мытье полов и идеально вытертые полки могут легко сойти на нет, ... подробнее →

Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу

07.04.2021 12:00

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагает перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польшу. Об этом информирует ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля

07.04.2021 11:00

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →

Украина заключила контракт на поставку вакцины Pfizer

07.04.2021 10:00

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Корреспондент.net ... подробнее →

В ООС за сутки 14 обстрелов, два бойца ВСУ погибли

07.04.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. У ВСУ потери, сообщает в утренней сводке штаб ООС. "Недалеко от ... подробнее →

Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения

07.04.2021 08:00

На Донбассе из-за обстрела со стороны сепаратистов было обесточено насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенного в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. ... подробнее →

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