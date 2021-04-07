В пгт Славяносербск при подрыве на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения, сообщают так называемые власти "ЛНР". "В районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое ... подробнее →

Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор, сообщает Корреспондент.net . По ... подробнее →

Корпорация АТБ, которая владеет сетью супермаркетов «АТБ-Маркет» на территории всей Украины, совместно с «Райффайзен Банк Аваль» и платежной системой Visa запустили ... подробнее →

Лондонская лаборатория подтвердила циркуляцию "украинского варианта" бpитанского штамма кopoнавиpуса в Кировоградской области. Об этом сообщил Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава . ... подробнее →

Что в доме может выдать плохую хозяйку? 07.04.2021 13:00 Если вы стремитесь иметь звание идеальной хозяйки, то должны заботиться о чистоте и уюте в вашем доме. Впрочем, старания потраченные на мытье полов и идеально вытертые полки могут легко сойти на нет, ... подробнее →

Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу 07.04.2021 12:00 Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагает перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польшу. Об этом информирует ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля 07.04.2021 11:00 За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →