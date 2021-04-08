ГПУ объявила в розыск "министра связи ЛНР" 08.04.2021 17:00 Так называемый министр связи и массовых коммуникаций группировки "ЛНР", которому объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, объявлен в розыск. ... подробнее →

В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины 08.04.2021 16:00 В Ворошиловском районе оккупированного Донецка произошел случай гибели на воде. Об этом сообщило "МЧС ДНР" сегодня, 8 апреля. ЧП произошло на ул. Стадионная, где возле берега Первого городского пруда ... подробнее →

Луганщина получила еще два мобильных центра предоставления админуслуг 08.04.2021 15:00 В Новоайдарском и Горной общинах на Луганщине откроют еще два мобильных центра предоставления административных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА . Отмечается, что это четвертый и ... подробнее →