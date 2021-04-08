ГПУ объявила в розыск "министра связи ЛНР"

08.04.2021 17:00

Так называемый министр связи и массовых коммуникаций группировки "ЛНР", которому объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, объявлен в розыск. ... подробнее →

В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины

08.04.2021 16:00

В Ворошиловском районе оккупированного Донецка произошел случай гибели на воде. Об этом сообщило "МЧС ДНР" сегодня, 8 апреля. ЧП произошло на ул. Стадионная, где возле берега Первого городского пруда ... подробнее →

Луганщина получила еще два мобильных центра предоставления админуслуг

08.04.2021 15:00

В Новоайдарском и Горной общинах на Луганщине откроют еще два мобильных центра предоставления административных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА . Отмечается, что это четвертый и ... подробнее →

Задолженность ПФУ перед жителями ОРДЛО выросла до 11 млрд гривен

08.04.2021 14:00

Задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий составляет уже 11 миллиардов гривен. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека ... подробнее →

В ОРДО пообещали "срочникам" льготы при поступлении в ВУЗы

08.04.2021 13:00

Молодые люди, которые прошли срочную службу в так называемой "народной милиции ДНР", будут иметь преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом заявил "глава республики" Денис ... подробнее →

Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс

08.04.2021 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс, сообщает Офис президента . "Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля

08.04.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано новых 19 419 случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Украины Максим ... подробнее →

С начала суток на Донбассе уже 5 обстрелов, один воин ВСУ погиб

08.04.2021 10:00

По состоянию на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел ... подробнее →

В красную зону эпидопасности добавили еще две области

08.04.2021 09:00

7 апреля, на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили установить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой ... подробнее →

На экстренном заседании ТКГ договорились о соблюдении режима прекращения огня

08.04.2021 08:00

На экстренном заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня, однако не зафиксировали это ... подробнее →

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