По каким критериям выбирать фитнес часы 09.04.2021 15:45 Сегодня каждый уважающий себя и свое здоровье человек имеет фитнес часы. Этот девайс все более и более завоевывает популярность и становится неотъемлемой частью жизни современных людей. Как же его ... подробнее →

В ОРДЛО выявили за сутки 235 новых случаев COVID-19 09.04.2021 15:00 Сто девяносто восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в ОРДО за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили местные СМИ. За тот же период сняты с учета после выздоровления 147 ... подробнее →