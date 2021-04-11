Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля11.04.2021 17:00
ОВЕН На этой неделе вы полной грудью вдохнете пьянящий весенний воздух, отчего незамедлительно почувствуете прилив сил и энергии. Но ваша задача не только упиваться радостями жизни, которые посыплются ... подробнее →
Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"11.04.2021 15:00
На КПВВ на линии разграничения на Донбассе растет число людей, которых отправляют на обсервацию из-за невозможности приобрести смартфон. Об этом сообщает БФ «Право на захист» . Семь ... подробнее →
В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате11.04.2021 13:00
Накануне вечером произошел пожар в здании бывшего мясокомбината в Калининском районе Донецка, сообщает "МЧС ДНР". По данным "ведомства", огонь охватил четвертый и пятый этажи неэксплуатируемого ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля11.04.2021 11:00
За минувшие сутки, 10 апреля, в Украине выявили более 12 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Сообщается, что на утро 11 апреля ... подробнее →
Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов НВФ ОРДЛО11.04.2021 10:00
На Донбассе за сутки, 10 апреля, сепаратисты обстреляли украинские позиции девять раз, один военнослужащий погиб, еще один был ранен. Об этом сообщает штаб ООС . Так, в районе проведения операции ... подробнее →
СМИ сообщили о письме Пушилина к Путину о помощи11.04.2021 09:00
Руководство «ДНР» прорабатывает три варианта обращения к Владимиру Путину, сообщает ZN.UA . В первом варианте звучит просьба оказать военную помощь «ДНР». Во втором — ... подробнее →
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