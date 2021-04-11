Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 11.04.2021 17:00 ОВЕН На этой неделе вы полной грудью вдохнете пьянящий весенний воздух, отчего незамедлительно почувствуете прилив сил и энергии. Но ваша задача не только упиваться радостями жизни, которые посыплются ... подробнее →

В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате 11.04.2021 13:00 Накануне вечером произошел пожар в здании бывшего мясокомбината в Калининском районе Донецка, сообщает "МЧС ДНР". По данным "ведомства", огонь охватил четвертый и пятый этажи неэксплуатируемого ... подробнее →