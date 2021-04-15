Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня - детальное обсуждение ... подробнее →

Сложности при совершении звонков возникли сегодня утром у абонентов мобильного оператора "Феникс" из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в "минсвязи ДНР". "Республиканский оператор связи "Феникс" ... подробнее →

Результатом визита украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым в Израиль стало решение ряда важных ... подробнее →

В Луганской области приобрели шесть подъемных платформ (по одной на каждый вокзал области) для посадки в вагоны лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, передает "Трибун" . ... подробнее →

ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом 15.04.2021 13:00 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Управление ООН по координации гуманитарной деятельности доставили на неподконтрольную властям часть Донбасса гуманитарную помощь весом 18 тонн, ... подробнее →

В Украине за два дня сделали лишь 213 прививок вакциной Sinovac 15.04.2021 12:00 В регионах Украины началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac компании Sinovac. За два дня сделали 213 прививок в семи областях, сообщается на сайте СНБО утром в четверг, 15 ... подробнее →