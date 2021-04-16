Краматорские волонтеры начали акцию "Пасхальная корзина"

16.04.2021 11:00

Благотворительный фонд "Каритас Краматорск" объявил о начале ежегодной акции "Пасхальная корзина", сообщает Восточный вариант . В рамках этой инициативы фонд собирает средства, чтобы подарить ... подробнее →

Шахтер - Динамо: анонс и прогноз на матч

16.04.2021 10:00

В субботу, 17 апреля, донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский, сообщает iSport . "Горняки" в первом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 апреля

16.04.2021 09:00

В Украине за сутки подтвердили 17479 новых случаев COVID-19, из них 709 детей и 378 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в пятницу, 16 апреля. Накануне госпитализировали ... подробнее →

США ввели новые санкции против России

16.04.2021 08:00

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России, сообщает пресс-служба Белого дома, передает LIGA . В связи с санкциями финансовым учреждениям США запрещается ... подробнее →

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