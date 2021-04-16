Боевики пропустили через КПВВ «Счастье» 5 грузовиков с гумпомощью от МККК

16.04.2021 17:00

Сегодня, 16 апреля, через КПВВ «Счастье» на временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей проследовали грузовики с почти 100 тонн гуманитарного груза, ... подробнее →

На КПП "Меловое" задержали экс-чиновницу "ЛНР"

16.04.2021 16:00

Служба безопасности Украины задержала бывшую «чиновницу» группировки «ЛНР», которая возглавляла «управление культуры, молодежи и спорта» в оккупированном Должанске ... подробнее →

В Кремле заявили об улучшении ситуации на Донбассе

16.04.2021 15:00

Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе уменьшилось, заявил в пятницу, 16 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС . "Идет меньше сообщений о нарушениях ... подробнее →

Зеленский прибыл во Францию (ВИДЕО)

16.04.2021 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой в пятницу, 16 апреля, прибыли с визитом во Францию, сообщает Корреспондент.net . В ходе визита Зеленский проведет встречу с президентом Франции ... подробнее →

Паспорт в смартфоне: что это и зачем

16.04.2021 13:00

Украина стала первой страной в мире, которая наделила юридической силой паспорт в смартфоне. В конце марта депутаты приняли закон, который приравнивает цифровые паспорта в приложении «Дия» ... подробнее →

Первая партия COVID-вакцины Pfizer прибыла в Украину

16.04.2021 12:00

В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию канала Прямой. Спецрейс прибыл в киевский аэропорт ... подробнее →

Краматорские волонтеры начали акцию "Пасхальная корзина"

16.04.2021 11:00

Благотворительный фонд "Каритас Краматорск" объявил о начале ежегодной акции "Пасхальная корзина", сообщает Восточный вариант . В рамках этой инициативы фонд собирает средства, чтобы подарить ... подробнее →

Шахтер - Динамо: анонс и прогноз на матч

16.04.2021 10:00

В субботу, 17 апреля, донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский, сообщает iSport . "Горняки" в первом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 апреля

16.04.2021 09:00

В Украине за сутки подтвердили 17479 новых случаев COVID-19, из них 709 детей и 378 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в пятницу, 16 апреля. Накануне госпитализировали ... подробнее →

США ввели новые санкции против России

16.04.2021 08:00

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России, сообщает пресс-служба Белого дома, передает LIGA . В связи с санкциями финансовым учреждениям США запрещается ... подробнее →

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