16 апреля почти 300 человек пересекли линию разграничения под Донецком

17.04.2021 13:00

Почти триста человек воспользовались в минувшую пятницу гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "С 09:00 до 17:00 16 апреля ... подробнее →

Боевики изменили трактовку правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"

17.04.2021 12:00

Правило "пересечение разрешено один раз в 30 дней" "пограничники ЛНР" теперь трактуют по-новому, сообщают жители ОРЛО в соцсетях. Правило было введено указом Пасечника 25 сентября, и уже тогда фраза ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» установили «умные остановки»

17.04.2021 11:00

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» оборудованы «умные остановки», где можно зарядить телефоны. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля

17.04.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 14,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии уже 1,936 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом утром в субботу, 17 апреля, ... подробнее →

Зеленский назвал дату следующей встречи советников "Нормандской четверки"

17.04.2021 09:00

19 апреля состоится заседание советников лидеров "Нормандской четверки" для обсуждения так называемых кластеров – предложений Германии и Франции по реализации Минских соглашений. Об этом ... подробнее →

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