В Донецке приостановят движение трамваев по маршруту №117.04.2021 17:00
В неподконтрольном Украине Донецке будет остановлено движение трамваев по маршруту №1 «ДМЗ — Ж/д вокзал», сообщает Интернет-издание «ДонПресс» . По словам незаконного ... подробнее →
Тайсон официально покинул "Шахтер"17.04.2021 15:00
"Шахтер" досрочно прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником команды Тайсоном, сообщает официальный сайт "горняков". Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" и наиграл 299 ... подробнее →
16 апреля почти 300 человек пересекли линию разграничения под Донецком17.04.2021 13:00
Почти триста человек воспользовались в минувшую пятницу гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "С 09:00 до 17:00 16 апреля ... подробнее →
Боевики изменили трактовку правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"17.04.2021 12:00
Правило "пересечение разрешено один раз в 30 дней" "пограничники ЛНР" теперь трактуют по-новому, сообщают жители ОРЛО в соцсетях. Правило было введено указом Пасечника 25 сентября, и уже тогда фраза ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» установили «умные остановки»17.04.2021 11:00
На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» оборудованы «умные остановки», где можно зарядить телефоны. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля17.04.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 14,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии уже 1,936 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом утром в субботу, 17 апреля, ... подробнее →
Зеленский назвал дату следующей встречи советников "Нормандской четверки"17.04.2021 09:00
19 апреля состоится заседание советников лидеров "Нормандской четверки" для обсуждения так называемых кластеров – предложений Германии и Франции по реализации Минских соглашений. Об этом ... подробнее →
- В Донецке приостановят движение трамваев по маршруту №117:00
- 16 апреля почти 300 человек пересекли линию разграничения под Донецком13:00
- Боевики изменили трактовку правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"12:00
- На КПВВ «Станица Луганская» установили «умные остановки»11:00
- Боевики пропустили через КПВВ «Счастье» 5 грузовиков с гумпомощью от МККК17:00
- На КПП "Меловое" задержали экс-чиновницу "ЛНР"16:00
- В Кремле заявили об улучшении ситуации на Донбассе15:00
- Краматорские волонтеры начали акцию "Пасхальная корзина"11:00
- На ж/д вокзалах Луганщины появятся платформы для маломобильных пассажиров17:00
- В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»15:00
- В Донецке приостановят движение трамваев по маршруту №117:00
- Тайсон официально покинул "Шахтер"15:00
- 16 апреля почти 300 человек пересекли линию разграничения под Донецком13:00
- Боевики изменили трактовку правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"12:00
- На КПВВ «Станица Луганская» установили «умные остановки»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля10:00
- Зеленский назвал дату следующей встречи советников "Нормандской четверки"09:00
- Боевики пропустили через КПВВ «Счастье» 5 грузовиков с гумпомощью от МККК17:00
- На КПП "Меловое" задержали экс-чиновницу "ЛНР"16:00
- В Кремле заявили об улучшении ситуации на Донбассе15:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»
- Байден провел телефонный разговор с Путиным
- БПЛА сепаратистов сбросил мину у КПВВ "Майорское"
- В Кремле заявили об улучшении ситуации на Донбассе
- На КПП "Меловое" задержали экс-чиновницу "ЛНР"
- Боевики изменили трактовку правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок
- ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом
- В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине
- Кравчук на встрече ТКГ предложил усовершенствовать механизм контроля режима прекращения огня