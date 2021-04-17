Тайсон официально покинул "Шахтер" 17.04.2021 15:00 "Шахтер" досрочно прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником команды Тайсоном, сообщает официальный сайт "горняков". Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" и наиграл 299 ... подробнее →

Боевики изменили трактовку правила пересечения КПВВ "Станица Луганская" 17.04.2021 12:00 Правило "пересечение разрешено один раз в 30 дней" "пограничники ЛНР" теперь трактуют по-новому, сообщают жители ОРЛО в соцсетях. Правило было введено указом Пасечника 25 сентября, и уже тогда фраза ... подробнее →