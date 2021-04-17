Боевики изменили трактовку правила пересечения КПВВ "Станица Луганская" 17.04.2021 12:00 Правило "пересечение разрешено один раз в 30 дней" "пограничники ЛНР" теперь трактуют по-новому, сообщают жители ОРЛО в соцсетях. Правило было введено указом Пасечника 25 сентября, и уже тогда фраза ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля 17.04.2021 10:00 В Украине за минувшие сутки выявили 14,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии уже 1,936 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом утром в субботу, 17 апреля, ... подробнее →