В воскресенье прививки вакциной Pfizer начали проводить в Киевской области, а с понедельника ее будут использовать по всей Украине. Об этом сообщил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook . ... подробнее →

19.04.2021 08:00

19 апреля 2021г. с 02:00 до 12:00 в ОРДО будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщили в так называемом «минсвязи». "На время ... подробнее →