Вышло разъяснение новых правил въезда в Россию для жителей ОРДЛО 20.04.2021 14:00 Жители ОРДЛО могут не сдавать тест на COVID-19 при въезде в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ ... подробнее →

Аваков проинспектировал подразделения ГСЧС в Донецкой области 20.04.2021 13:00 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел инспекцию подразделений ГСЧС в Донецкой области, передает пресс-служба ГСЧС . "Спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и ... подробнее →