Вышло разъяснение новых правил въезда в Россию для жителей ОРДЛО20.04.2021 14:00
Жители ОРДЛО могут не сдавать тест на COVID-19 при въезде в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ ... подробнее →
Аваков проинспектировал подразделения ГСЧС в Донецкой области20.04.2021 13:00
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел инспекцию подразделений ГСЧС в Донецкой области, передает пресс-служба ГСЧС . "Спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и ... подробнее →
19 апреля гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались почти 190 человек20.04.2021 12:00
Сто восемьдесят семь человек пересекли линию разграничения 19 апреля через гумкоридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сегодня ... подробнее →
Когда в украинских селах появится стабильный интернет?20.04.2021 11:00
Жители больших городов не представляют своей жизни без интернета. Особое значение он приобрел во время пандемии, когда в онлайн ушли работа, учеба и даже спорт. Другое дело в селах и небольших ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля20.04.2021 10:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 940 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов. За минувшие 24 часа, ... подробнее →
Красный Крест направил в ОРДЛО 120 тонн продуктов20.04.2021 09:00
19 апреля через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали шесть автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Об ... подробнее →
Советники лидеров "Нормандской четверки" провели видеоконференцию20.04.2021 08:00
В понедельник, 19 апреля, состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции. Об этом сообщает в Facebook украинская ... подробнее →
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