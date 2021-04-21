На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка21.04.2021 15:00
На подконтрольном боевикам Алчевском меткомбинате началась забастовка. Об этом сообщает Telegram-канал "Тайны Луганской республики", передает Трибун . "Уже сегодня на предприятии началась забастовка ... подробнее →
ВНУ имени В.Даля перешел на дистанционный формат обучения21.04.2021 14:00
С 21 апреля по 11 мая текущего года Восточноукраинский национальный Университет имени Владимира Даля будет осуществлять учебный процесс в дистанционном формате. Об этом сообщается на официальном ... подробнее →
Российская партия открыла в Донецке «центр защиты прав граждан»21.04.2021 13:00
20 апреля во временно неподконтрольном украинской власти Донецке российская политическая партия «Справедливая Россия – За правду» открыла «центр защиты прав граждан». ... подробнее →
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период21.04.2021 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба Офиса ... подробнее →
В Донецке объявили о завершении отопительного сезона21.04.2021 11:00
Отключение жилых домов от услуги централизованного отопления официально произведено в Донецке в связи с потеплением. Об этом сообщил «глава администрации» города Алексей Кулемзин. «В ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля21.04.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников. Об этом сообщает глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →
Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе (ВИДЕО)21.04.2021 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заверил, что Украина не хочет эскалации насилия на Донбассе, но готова защищать себя, а в конце обратился к Путину, ... подробнее →
ТКГ согласовала дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе21.04.2021 08:00
Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала проект Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Об этом ... подробнее →
- На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка15:00
- ВНУ имени В.Даля перешел на дистанционный формат обучения14:00
- Российская партия открыла в Донецке «центр защиты прав граждан»13:00
- В Донецке объявили о завершении отопительного сезона11:00
- ТКГ согласовала дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе08:00
- В ОРДО показали, как готовятся к параду первые "призывники"17:00
- В Мариуполе и Лисичанске открыли IТ-мастерские для студентов15:00
- Вышло разъяснение новых правил въезда в Россию для жителей ОРДЛО14:00
- Аваков проинспектировал подразделения ГСЧС в Донецкой области13:00
- 19 апреля гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались почти 190 человек12:00
- На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка15:00
- ВНУ имени В.Даля перешел на дистанционный формат обучения14:00
- Российская партия открыла в Донецке «центр защиты прав граждан»13:00
- Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период12:00
- В Донецке объявили о завершении отопительного сезона11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля10:00
- Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе (ВИДЕО)09:00
- ТКГ согласовала дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе08:00
- В ОРДО показали, как готовятся к параду первые "призывники"17:00
- В РФ выявили два «российских» штамма коронавируса16:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- В Раду подан законопроект об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
- Вышло разъяснение новых правил въезда в Россию для жителей ОРДЛО
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля
- Макрон призвал обозначить Путину "красные линии"
- Боевики ОРДЛО обстреляли из минометов частный сектор Зайцево (ВИДЕО)
- В ОРДО показали, как готовятся к параду первые "призывники"
- Жителей ОРДО на полдня оставили без теле- и радиовещания
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели видеоконференцию
- Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе (ВИДЕО)
- В ОРДО выпустили марки с изображением ВАЗовской «копейки»