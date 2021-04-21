Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба Офиса ... подробнее →

С 21 апреля по 11 мая текущего года Восточноукраинский национальный Университет имени Владимира Даля будет осуществлять учебный процесс в дистанционном формате. Об этом сообщается на официальном ... подробнее →

На подконтрольном боевикам Алчевском меткомбинате началась забастовка. Об этом сообщает Telegram-канал "Тайны Луганской республики", передает Трибун . "Уже сегодня на предприятии началась забастовка ... подробнее →

В Донецке объявили о завершении отопительного сезона 21.04.2021 11:00 Отключение жилых домов от услуги централизованного отопления официально произведено в Донецке в связи с потеплением. Об этом сообщил «глава администрации» города Алексей Кулемзин. «В ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля 21.04.2021 10:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников. Об этом сообщает глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →

Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе (ВИДЕО) 21.04.2021 09:00 Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заверил, что Украина не хочет эскалации насилия на Донбассе, но готова защищать себя, а в конце обратился к Путину, ... подробнее →