Минздрав начал принимать заявки от предприятий на коллективную вакцинацию

22.04.2021 17:00

Компании, которые имеют в штате более 50 сотрудников, желающих вакцинироваться от коронавируса, могут записаться в очередь на прививку: при наличии достаточного количества вакцины мобильная бригада ... подробнее →

В России объявили о завершении учений на границе с Украиной

22.04.2021 16:00

Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля, объявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Войска вернутся в места ... подробнее →

В Донецке у подъезда многоэтажки взорвалось авто

22.04.2021 15:00

Во дворе многоэтажки в Кировском районе оккупированного Донецка взорвался автомобиль. Об этом в четверг, 22 апреля сообщают очевидцы в социальных сетях. "Сегодня ночью на Жарикова, 25 "Жигули" ... подробнее →

Работникам двух заводов ОРДО выдали вместо зарплаты продуктовые наборы

22.04.2021 14:00

В ОРДО работники "Харцызского трубного завода" и химзавода "Стирол" получили от оккупантов пакеты с дешевыми продуктами вместо зарплаты, передает Depo.Донбасс . Гуманитарная помощь была выделена ... подробнее →

В оккупированном Донецке пройдет "международный форум по защите прав и свобод русских"

22.04.2021 13:00

Главари НВФ заявили о намерении провести 22 – 23 апреля в оккупированном Донецке форума «Единство русских: защита прав и свобод». Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ... подробнее →

В ОРДО не собираются отменять пропуска на "республиканский курорт" Седово

22.04.2021 12:00

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что в этом году отдыхающих в Седово снова будут пускать по специальным разрешениям, сообщает сайт novosti.dn.ua . «На самом деле это ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 апреля

22.04.2021 11:00

В Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 16 235 новых заболевших, тогда как накануне заразились 12 162 украинца. Об этом сообщает глава ... подробнее →

Луганская Заря вышла в финал Кубка Украины (ВИДЕО)

22.04.2021 10:00

В рамках полуфинала Кубка Украины Александрия уступила Заре 3:4, сообщает Корреспондент.net . Луганский клуб повел в счете на 20-й минуте благодаря красивому голу Владислава Кочергина. Под занавес ... подробнее →

Представители Сеймов Литвы и Польши посетили линию разграничения на Донбассе

22.04.2021 09:00

Первый заместитель Председателя ВР Украины господин Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша госпожа Малгожата - Мария Гошевская, вице-спикер Сейма Литовской Республики господин Паулюс ... подробнее →

Кабмин продлил карантин и принял Национальный план вакцинации

22.04.2021 08:00

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня, сообщает LIGA . По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим ЧС касается в первую очередь ... подробнее →

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