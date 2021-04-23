В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию

23.04.2021 17:00

В ОРЛО чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью отменила проведение первомайских демонстраций, парада трудовых ... подробнее →

Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи

23.04.2021 15:00

В районе ООС жителям временно оккупированной территории Украины доставлено более 203 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС . ... подробнее →

В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия

23.04.2021 14:00

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 и до 20 апреля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей погибли 93 украинских воина. Об ... подробнее →

В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать

23.04.2021 13:00

С 1 апреля 2021 года в Беларуси поменялись законы для операторов онлайн-казино. Постановление опубликовали на сайте Министерства по налогам и сборам РБ. Присутствующие на белорусском рынке операторы ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля

23.04.2021 12:00

За минувшие сутки в Украине выявлено 14 277 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. За ... подробнее →

Делегация "Слуг народа" приехала на Луганщину

23.04.2021 11:30

Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия с группой народных депутатов, 23 апреля с рабочей поездкой приехал на Луганщину. Сегодня у депутатов пройдут встречи с военнослужащими ... подробнее →

На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ

23.04.2021 11:00

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны ... подробнее →

В Украину доставили вторую партию вакцины в рамках COVAX

23.04.2021 10:00

В Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения . Самолет с 367 200 доз вакцины AstraZeneca ... подробнее →

На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов

23.04.2021 09:00

Вчера в Донецкой области из-за непогоды была обесточена Карловская фильтровальная станция. Об этом сообщили в КП «Компания "Вода Донбасса" ». Уточняется, что происшествие случилось в ... подробнее →

При пожаре в в/ч на Луганщине пострадали трое военнослужащих

23.04.2021 08:00

В четверг на территории воинской части в городе Рубежное Луганской области из-за возгорания бензобака автомобиля произошел пожар. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. Об этом сообщает ... подробнее →

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