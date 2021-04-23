С 1 апреля 2021 года в Беларуси поменялись законы для операторов онлайн-казино. Постановление опубликовали на сайте Министерства по налогам и сборам РБ. Присутствующие на белорусском рынке операторы ... подробнее →

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 и до 20 апреля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей погибли 93 украинских воина. Об ... подробнее →

В районе ООС жителям временно оккупированной территории Украины доставлено более 203 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС . ... подробнее →

В ОРЛО чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью отменила проведение первомайских демонстраций, парада трудовых ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля 23.04.2021 12:00 За минувшие сутки в Украине выявлено 14 277 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. За ... подробнее →

Делегация "Слуг народа" приехала на Луганщину 23.04.2021 11:30 Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия с группой народных депутатов, 23 апреля с рабочей поездкой приехал на Луганщину. Сегодня у депутатов пройдут встречи с военнослужащими ... подробнее →

На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ 23.04.2021 11:00 Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны ... подробнее →