YouTube заблокировал три канала Медведчука на территории Украины

24.04.2021 17:00

YouTube заблокировал каналы Виктора Медведчука ZIK, 112 и Newsone на территории Украины. Об этом журналист Денис Казанский сообщил в своем Telegram-канале . "YouTube заблокировал каналы Виктора ... подробнее →

В Parimatch появятся игры от Relax Gaming

24.04.2021 15:00

Оператор Parimatch и агрегатор Relax Gaming объявили о подписании партнерской сделки. По ее условиям контент разработчика появится на страницах казино. В Parimatch представят Dragons Awakening, Zombie ... подробнее →

Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля

24.04.2021 13:00

227 человек проследовали накануне через гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте въезда и выезда "Еленовка". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию республики ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля

24.04.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 711 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на полторы тысячи меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"

24.04.2021 10:00

Вчера с визитом в район проведения операции Объединенных сил прибыл посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг. Об этом информирует пресс-центр ОС . Во время своей поездки посол посетил ... подробнее →

ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины (ВИДЕО)

24.04.2021 09:00

Донбасс обыграл Сокол в четвертом матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Поединок прошел в Киеве и завершился со счетом 4:3 в пользу команды Павла Микульчика, сообщает iSport . ... подробнее →

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