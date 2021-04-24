В Parimatch появятся игры от Relax Gaming 24.04.2021 15:00 Оператор Parimatch и агрегатор Relax Gaming объявили о подписании партнерской сделки. По ее условиям контент разработчика появится на страницах казино. В Parimatch представят Dragons Awakening, Zombie ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля 24.04.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 711 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на полторы тысячи меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →