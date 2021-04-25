В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)

25.04.2021 15:00

В ночь с 24 на 25 апреля в Лисичанске Луганской области произошел пожар на территории завода "Пролетарий". Об этом "Трибуну" сообщили спасатели, принимавшие участие в ликвидации возгорания. По ... подробнее →

В ОРДЛО пропала связь Vodafone

25.04.2021 13:00

Сегодня утром, 25 апреля, в оккупированном Луганске и регионе пропала связь украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях. При попытке набрать абонента ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля

25.04.2021 11:00

В Украине течение субботы, 24 апреля, выявили 7930 новых случая коронавирусной инфекции, 231 больной умер. Об этом сообщает Минздрав 25 апреля. Среди 7 930 зараженных - 331 ребенок и 98 ... подробнее →

Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта

25.04.2021 10:00

На улицах Славянска сегодня, 25 апреля, будут снимать фрагменты  для фильма, в связи с чем установят в качестве декорации блокпост и временно перекроют движение на некоторых участках дорог. Об ... подробнее →

Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую"

25.04.2021 09:00

Одесская область с 25 апреля вышла из перечня регионов "красной" зоны карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram . Такое решение приняли по результатам заседания ... подробнее →

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