26.04.2021 08:00

В оккупированном Донецке произошел пожар в многоэтажном доме, сообщает Восточный вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО. Очевидцы сообщают, что загорелась одна из квартир в доме по адресу Челюскинцев, ... подробнее →