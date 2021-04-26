При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека26.04.2021 08:00
В оккупированном Донецке произошел пожар в многоэтажном доме, сообщает Восточный вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО. Очевидцы сообщают, что загорелась одна из квартир в доме по адресу Челюскинцев, ... подробнее →
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