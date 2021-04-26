При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека

26.04.2021 08:00

В оккупированном Донецке произошел пожар в многоэтажном доме, сообщает Восточный вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО. Очевидцы сообщают, что загорелась одна из квартир в доме по адресу Челюскинцев, ... подробнее →

Показано c 1 по 1 (из 1 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх