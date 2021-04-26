Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения 26.04.2021 17:00 В Украине закончился отопительный сезон, а вместе с ним действие субсидий на этот период. С 1 мая стартует переназначение денежной помощи, и Кабмин уже определился с новыми правилам. Субсидии ... подробнее →

ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону 26.04.2021 16:00 Сегодня, 26 апреля, в Киеве во дворе Михайловского Златоверхого собора Православная Церковь Украины (ПЦУ) представила первую в стране диджитал-икону "Чернобыльский Спас". Об этом сообщает Цензор.НЕТ ... подробнее →