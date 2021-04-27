«Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля

27.04.2021 17:00

«Ощадбанк» продлил действие платежных банковских карточек внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 июля 2021 года. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба госбанка . ... подробнее →

В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками

27.04.2021 16:00

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Об этом он рассказал с трибуны парламента, передает ... подробнее →

Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава

27.04.2021 15:00

Со вчерашнего дня между оккупированными Донецком и Макеевкой, по прежнему руслу реки Кальмиус, горит камыш и сухая трава. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на "МЧС ДНР". "Макеевка, ... подробнее →

В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы

27.04.2021 14:00

Порядок выплаты единоразовой денежной помощи ко Дню Победы утвердил своим указом №105 "глава ДНР" Денис Пушилин. В приложении к указу уточняется, что выплата положена участникам и инвалидам Великой ... подробнее →

214 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 26 апреля

27.04.2021 13:00

Более 200 человек смогли воспользоваться гуманитарным коридором в Еленовке в понедельник, 26 апреля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию "республики" ... подробнее →

Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус

27.04.2021 12:00

Фармацевтический регулятор Бразилии рекомендовал властям запретить импорт и использование российской вакцины Спутник V, так как в ее составе нашли способный к размножению аденовирус – несущую ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля

27.04.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 7 915 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно больше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →

За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин

27.04.2021 10:00

За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в ... подробнее →

Под Мариуполем боевики обстреляли саперов ГСЧС

27.04.2021 09:00

В Донецкой области неподалеку от Гнутово в результате обстрела боевиков пришлось эвакуировать украинских саперов, которые проводили разминирование территории. Об этом сообщили в Государственной ... подробнее →

В ОРЛО назвали количество привившихся от COVID-19

27.04.2021 08:00

Около 30 тыс. жителей ОРЛО уже полностью привились от COVID-19, еще порядка 16 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Об этом в эфире телеканала "Луганск 24" сообщила "главный внештатный ... подробнее →

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