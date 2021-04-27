Под Мариуполем боевики обстреляли саперов ГСЧС 27.04.2021 09:00 В Донецкой области неподалеку от Гнутово в результате обстрела боевиков пришлось эвакуировать украинских саперов, которые проводили разминирование территории. Об этом сообщили в Государственной ... подробнее →

В ОРЛО назвали количество привившихся от COVID-19 27.04.2021 08:00 Около 30 тыс. жителей ОРЛО уже полностью привились от COVID-19, еще порядка 16 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Об этом в эфире телеканала "Луганск 24" сообщила "главный внештатный ... подробнее →