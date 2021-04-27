За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин27.04.2021 10:00
За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в ... подробнее →
Под Мариуполем боевики обстреляли саперов ГСЧС27.04.2021 09:00
В Донецкой области неподалеку от Гнутово в результате обстрела боевиков пришлось эвакуировать украинских саперов, которые проводили разминирование территории. Об этом сообщили в Государственной ... подробнее →
В ОРЛО назвали количество привившихся от COVID-1927.04.2021 08:00
Около 30 тыс. жителей ОРЛО уже полностью привились от COVID-19, еще порядка 16 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Об этом в эфире телеканала "Луганск 24" сообщила "главный внештатный ... подробнее →
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- За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин10:00
- Под Мариуполем боевики обстреляли саперов ГСЧС09:00
- В ОРЛО назвали количество привившихся от COVID-1908:00
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- За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин10:00
- Под Мариуполем боевики обстреляли саперов ГСЧС09:00
- В ОРЛО назвали количество привившихся от COVID-1908:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
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- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
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- Стал известен новый тариф на газ для населения
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта
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