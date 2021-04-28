Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник предложил рассмотреть возможность проведения телемоста с жителями подконтрольных Киеву территорий, передают местные СМИ. "Может, давайте организуем телемост с простыми ... подробнее →

Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Об ... подробнее →

Кабинет министров решил оставить без изменений тариф на электроэнергию для населения. Цену зафиксировали на уровне 1,68 грн за КВт*ч до 30 июня, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис ... подробнее →

Правоохранители под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачили противоправную деятельность террористической группы, ... подробнее →

Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты? 28.04.2021 12:00 С начала года Госпродпотребслужба изъяла более 31 тонны некачественных или поддельных продуктов. Чаще всего на прилавки рынков и магазинов попадает фальсифицированная молочка. Украинцы платят немалые ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля 28.04.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Рост числа заболевших продолжается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →