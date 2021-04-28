Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня 28.04.2021 15:00 Кабинет министров решил оставить без изменений тариф на электроэнергию для населения. Цену зафиксировали на уровне 1,68 грн за КВт*ч до 30 июня, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис ... подробнее →

В Госпогранслужбе рассказали об отводе войск РФ от границы Украины 28.04.2021 14:00 Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Об ... подробнее →

В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом 28.04.2021 13:00 Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник предложил рассмотреть возможность проведения телемоста с жителями подконтрольных Киеву территорий, передают местные СМИ. "Может, давайте организуем телемост с простыми ... подробнее →