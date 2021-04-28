Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня

28.04.2021 15:00

Кабинет министров решил оставить без изменений тариф на электроэнергию для населения. Цену зафиксировали на уровне 1,68 грн за КВт*ч до 30 июня, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис ... подробнее →

В Госпогранслужбе рассказали об отводе войск РФ от границы Украины

28.04.2021 14:00

Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Об ... подробнее →

В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом

28.04.2021 13:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник предложил рассмотреть возможность проведения телемоста с жителями подконтрольных Киеву территорий, передают местные СМИ. "Может, давайте организуем телемост с простыми ... подробнее →

Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?

28.04.2021 12:00

С начала года Госпродпотребслужба изъяла более 31 тонны некачественных или поддельных продуктов. Чаще всего на прилавки рынков и магазинов попадает фальсифицированная молочка. Украинцы платят немалые ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля

28.04.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Рост числа заболевших продолжается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании

28.04.2021 10:00

Председатель КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины) Иван Рудый рассказал о защите прав граждан в рамках реформы игорного бизнеса. После легализации игорного бизнеса ... подробнее →

Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе

28.04.2021 09:00

За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →

Владимир Зеленский побывал на админгранице с оккупированным Крымом

28.04.2021 08:00

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым, сообщает Офис президента . Отмечается, что на ... подробнее →

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