Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»30.04.2021 17:00
До Всесвітнього тижня імунізації 2021, який відзначається у цьому році з 24 по 30 квітня, ГО «Батьки за вакцинацію» видала дитячу книжку «Казка про те, як стати супергероєм». ... подробнее →
22 мая на Луганщине состоится рок-фестиваль «Зі Сходу на Захід»30.04.2021 16:00
22 мая 2021 года в Старобельске пройдет областной рок-фестиваль «Зі Сходу на Захід» при участии групп «ТНМК», «Жадан и Собаки» и писателей Олега Сенцова, Екатерины ... подробнее →
В России начали выпускать COVID-вакцину для животных30.04.2021 15:00
В России Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ) выпустил первую партию вакцины Карнивак-Ков для профилактики коронавируса COVID-19 у животных. Об этом сказала советник руководителя ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» сообщили о проблемах с приложением «Вдома»30.04.2021 14:00
На КПВВ «Станица Луганская» с самого утра никого не пропускают в сторону Украины. Не работает мобильное приложение «Вдома». Об этом сообщают луганчане, уже более трёх часов ... подробнее →
СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов30.04.2021 13:00
Киберспециалисты СБУ блокировали деятельность разветвленной сети агитаторов, распространявших через интернет информацию в ущерб государственной безопасности Украины. Злоумышленники пытались ... подробнее →
Жителям ВОТ упростили процедуру установления фактов рождения и смерти30.04.2021 12:00
Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда Украины разъяснил процедуру установления местными судами фактов рождения и смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об ... подробнее →
На КПП «Меловое» образовалась огромная очередь30.04.2021 11:00
Работа пункта пропуска «Меловое» на украино-российской границе фактически заблокирована. Люди стоят в очереди с ночи, очередь практически не двигается. Об этом в соцсетях пишут очевидцы: ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 апреля30.04.2021 10:00
В Украине за последние сутки подтвердили 10 072 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, умерло 307 пациентов. При этом выздоровевших – 20 192 человека, что является новым рекордом. ... подробнее →
МОН утвердило новый порядок поступления для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма30.04.2021 09:00
Для организации поступления в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования через образовательные центры ... подробнее →
В ОРЛО отменили «комендантский час» на майские праздники30.04.2021 08:00
Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник отменил действие режима «комендантского часа» с 1 до 13 мая. Об этом пишут СМИ ОРЛО. «Для обеспечения проведения мероприятий, ... подробнее →
- На КПВВ «Станица Луганская» сообщили о проблемах с приложением «Вдома»14:00
- На КПП «Меловое» образовалась огромная очередь11:00
- В ОРЛО отменили «комендантский час» на майские праздники08:00
- В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозяйной недвижимости"17:00
- На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус14:00
- За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин12:00
- В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе09:00
- На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ16:00
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом13:00
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- 22 мая на Луганщине состоится рок-фестиваль «Зі Сходу на Захід»16:00
- В России начали выпускать COVID-вакцину для животных15:00
- На КПВВ «Станица Луганская» сообщили о проблемах с приложением «Вдома»14:00
- СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов13:00
- Жителям ВОТ упростили процедуру установления фактов рождения и смерти12:00
- На КПП «Меловое» образовалась огромная очередь11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 апреля10:00
- МОН утвердило новый порядок поступления для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- В ОРЛО отменили «комендантский час» на майские праздники08:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозяйной недвижимости"
- На КПП «Меловое» образовалась огромная очередь
- На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом
- На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ
- В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе
- На КПВВ «Станица Луганская» сообщили о проблемах с приложением «Вдома»
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании
- В ОРЛО отменили «комендантский час» на майские праздники