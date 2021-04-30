В России начали выпускать COVID-вакцину для животных 30.04.2021 15:00 В России Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ) выпустил первую партию вакцины Карнивак-Ков для профилактики коронавируса COVID-19 у животных. Об этом сказала советник руководителя ... подробнее →