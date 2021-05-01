Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая 01.05.2021 13:00 За минувшие сутки в Украине выявили 8,5 тысяч новых случаев коронавируса что меньше, чем днем ранее. Всего в стране зафиксировано уже 2,078 млн случаев коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 1 мая ... подробнее →

В Украину доставили еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac 01.05.2021 10:00 Вечером 30 апреля в Украину доставлено 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Об этом сообщает Министерство здравоохранения . «Несмотря на дефицит вакцин в ... подробнее →